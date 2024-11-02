В Китае решили платить за первый брак с невестой до 35 лет

Власти китайского города Люйлян будут платить молодоженам 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак при условии, что невесте меньше 35 лет. Об этом сообщило издание «Пэнпай».

Инициатива связана с падением числа бракосочетаний по сравнению с показателями рождаемости в городе. По данным статистики за 2005 год, в Люйляне на тысячу жителей рождалось в среднем 13,61 человек, а в 2023 году эта цифра сократилась вдвое — до 6,6.

На получение выплат могут рассчитывать пары, которые распишутся с 1 января 2025 года. Первым условием является наличие у одного из новобрачных прописки в Люйляне. Второе условие — невеста должна быть моложе 35 лет, чтобы семья успела обзавестись детьми. За рождение каждого ребенка также предусматриваются выплаты — две тысячи юаней за первого, пять тысяч — за второго и восемь тысяч — за третьего.

Известно, что уже два города в Китае ввели аналогичные выплаты для молодоженов, однако там сумма за первый брак чуть меньше, чем в Люйляне, — одна тысяча юаней.

В последние десятилетия Китай переживает демографический кризис, который происходит на фоне замедления роста экономики, быстрого старения населения и того факта, что после десятилетий политики «одна семья — один ребенок» все меньше женщин рожают детей.

Ранее сообщалось, что китайское правительство пытается бороться с возросшим числом разводов в стране.