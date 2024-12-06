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Россияне стали пренебрегать диспансеризацией

Rambler&Co: только 16% россиян проходят диспансеризацию

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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали реже регулярно следить за своим здоровьем, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования».

Опрос показал, что только 16% россиян находят время на прохождения диспансеризации, 37% обращаются к врачам в случае внезапной болезни, а 34% — для контроля за хроническими заболеваниями.

По данным исследования, только 21% россиян ежегодно прививаются от гриппа, 24% — раз в несколько лет, 39% — время от времени, 16% заявили о готовности привиться только в случае эпидемии.

Как рассказала руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования «СберСтрахования» Светлана Базаренко, прививки помогают защитить не только себя, но и окружающих.

«Вакцинация особенно актуальна для тех, кто работает в сфере услуг, так как им приходится регулярно общаться с большим количеством людей. Поэтому ответственный бизнес расширяет покрытие ДМС, включая в него сезонную вакцинацию», — отметила она.

Также опрос показал, что только 6% респондентов обращаются к врачам в случае сезонной простуды, а 56% ходят к врачу не чаще 1 раза в год.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 ноября. Всего в нем приняли участие 50 562 интернет-пользователя.

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