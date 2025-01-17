Повару детского сада на Камчатке оторвало четыре пальца мясорубкой

На Камчатке повару детского сада оторвало мясорубкой четыре пальца

На Камчатке 62-летняя сотрудница детского сада осталась без четырех пальцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из детских садов. Предварительно, женщине, работающей там поваром, во время измельчения продуктов в мясорубке оторвало четыре пальца на левой руке.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, подробности ее состояния не уточняются.

Елизовская городская прокуратура заинтересовалась произошедшим и организовала проверку по факту инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение работодателем правил охраны труда и проконтролируют результаты расследования несчастного случая на производстве.

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