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Повару детского сада на Камчатке оторвало четыре пальца мясорубкой

На Камчатке повару детского сада оторвало мясорубкой четыре пальца
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Телеграм-канал Прокуратура Камчатского края

На Камчатке 62-летняя сотрудница детского сада осталась без четырех пальцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из детских садов. Предварительно, женщине, работающей там поваром, во время измельчения продуктов в мясорубке оторвало четыре пальца на левой руке.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, подробности ее состояния не уточняются.

Елизовская городская прокуратура заинтересовалась произошедшим и организовала проверку по факту инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение работодателем правил охраны труда и проконтролируют результаты расследования несчастного случая на производстве.

До этого второкласснику из Северной Осетии оторвало пальцы при взрыве петарды. Родители не смогли ответить на вопрос, как в руки ребенка попало пиротехническое изделие.

Ранее подросток получил фейерверком в голову в российском селе и впал в кому.

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