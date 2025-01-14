Подросток получил фейерверком в голову в российском селе и впал в кому

Mash: в Башкирии подросток получил фейерверком в голову и впал в кому

В Башкирии 17-летний подросток впал в кому, получив фейерверком в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 января, когда молодежь отмечала старый Новый год в сельском клубе, расположенном в Бижбулякском районе. Молодые люди решили запустить салют, и фейерверк угодил в голову одному из юношей. Он потерял сознание и больше не пришел в себя.

Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что подросток впал в кому. Его решили транспортировать в Уфу.

До этого в Марий Эл подростку оторвало кисть взрывом петарды. Несовершеннолетний нашел пиротехнику на улице и решил запустить ее в квартире. Раздался взрыв, по словам очевидцев, из подъезда многоэтажки выбежали несколько подростков.

Ранее в Петербурге подросток получил ожог глаз из-за взрыва самодельной петарды.