Ветврач рассказал, с какими новогодними проблемами чаще всего сталкиваются питомцы

В новогодние праздники владельцы домашних животных часто обращались к невропатологам на фоне запуска фейерверков и петард, которые пугали питомцев. Об этом kp.ru рассказал заведующий Калининской ветеринарной клиникой станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО Москвы Геннадий Погребняк.

Он пояснил, что пиротехника может привести к проблемам с сердцем и дыханием, а также обострить хронические заболевания. Кроме того, животные могут получить травму, когда прячутся от громких звуков. Ветврач отметил, что в праздники также востребованы гастроэнтерологи и хирурги.

«Потому что то и дело приезжают пациенты с отравлениями и инородными телами в желудке и кишечнике. А это традиционные «дождики», елочные игрушки, с которыми питомец играл-играл и съел их, и даже лакомства. Вот был у нас пациент, который проглотил сахарную косточку, и она закупорила проход, доставать пришлось хирургическим путем», — сказал Погребняк.

Ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина до этого рассказала «Газете.Ru», что натуральные елки представляют опасность для питомцев, потому что они могут погрызть ветки и могут травмировать слизистую ротовой полости иголками.

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