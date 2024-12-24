Ветеринар предупредила о самых опасных для питомцев новогодних украшениях

Новогодние украшения вызывают у домашних животных большой интерес, в том числе желание потрогать, поиграть, попробовать на зуб. Чрезмерно близкое знакомство с праздничными аксессуарами может привести к травмам и даже угрожать жизни питомцев. Как обезопасить жизнь питомцев в новогодних декорациях, «Газете.Ru» рассказала Наталья Грезина, ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic.

«Главный атрибут праздника — елка. Если дерево натуральное и животное соблазнится погрызть ветки, иголки могут травмировать слизистую ротовой полости. Хуже всего — и у нас бывали такие пациенты — если собака или кошка проглотит веточку, иголки, и придется экстренно проводить операцию по извлечению инородного тела. Животным также опасно пить воду, в которой стоят живые елки», — отметила она.

Поэтому искусственная елка безопаснее для собак и кошек. Лучше поставить дерево в углу комнаты и укрепить основание, чтобы снизить риск падения. Можно установить специальные пластиковые прозрачные барьеры вокруг елки. Также в продаже появляются интересные варианты елок-когтеточек, полностью деревянных конструкций, декора для оформления елок на стене.

«Сегодня популярно украшать гирляндами не только елку, но и окна, стены, мебель. Собаки и кошки могут погрызть провод, что чревато ударом тока. Особенно к этому склонны щенки и котята, которые игривы и изучают окружающий мир. Поэтому призываю соблюдать несколько мер: располагайте иллюминацию повыше, вне доступа животных, не оставляйте гирлянды включенными, когда уходите из дома, постарайтесь укоротить и спрятать электрические провода, периодически проверяйте, нет ли на них повреждений», — сказала ветврач.

Что касается елочных игрушек, рекомендуется не размещать их на нижнем ярусе елки, куда питомцам легко дотянуться. Откажитесь от стеклянных елочных игрушек, которые при падении могут разбиться и осколки поранят лапы. Также плохим вариантом украшений являются конфеты и другие сладости. Все это содержит слишком большое количество сахара для питомцев, а шоколад и вовсе может вызвать серьезное отравление. Отдайте предпочтение матовым игрушкам из пластмассы, дерева, ткани.

«Призываю владельцев домашних животных не использовать елочный дождик и любую мишуру, которую питомец потенциально может проглотить. Такие украшения могут образовать внутри комок и вызвать непроходимость. Если собака или кошка проглотили елочный дождик и кончик торчит из ротовой полости или заднего прохода, ни в коем случае не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Это может вызвать травму кишечника, за которой последуют тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Для безопасного извлечения обратитесь за помощью в ветеринарную клинику», — отметила она.

Отдельного внимания заслуживают ароматические свечи. Животные чувствительны к ярким запахам, особенно питомцы с респираторными заболеваниями, а некоторые эфирные масла и материалы для воска могут быть токсичны. Заметить негативную реакцию питомца можно, если после зажигания свечи он покидает комнату, у него слезятся глаза, появляется чихание и затрудненное дыхание.

«Лучше не оставлять свечи в зоне доступа животных, отказаться от свечей с яркими ароматами, проветривать комнату и, безусловно, не оставлять зажженные свечи и животных без присмотра во избежание ожогов», — резюмировала эксперт.

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