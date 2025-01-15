Ветеринар назвала первые признаки диабета у домашнего животного

Сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса являются первыми признаками развития сахарного диабета у домашних животных. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком «Красная Пахра» СББЖ ТиНАО Светлана Девяткина.

По ее словам, у кошек в этом случае может нарушаться походка. Чтобы поставить диагноз, нужно сдать анализы на содержание глюкозы, пройти УЗИ на наличие опухолей, а также изучить состояние печени и поджелудочной железы, отметила ветеринар.

«Если заболевание подтвердится, эндокринолог определит дозу инсулина, назначит правильную диету. Например, кошки с диабетом, особенно если болезнь выявили на ранней стадии, уже через два-три месяца выходят в ремиссию. И после этого могут до года жить нормальной жизнью без инсулина», — сообщила Девяткина.

Однако она добавила, что и при ремиссии нужно будет следить за правильным рационом питомца и регулярно проверять состояние его здоровья.

Ветеринарный врач общей практики ветклиники «МИВ» Екатерина Польшкова до этого говорила, что собак пожилого возраста важно своевременно отводить к ветеринару, если в их поведении произошли изменения. По ее словам, это позволит максимально продлить их жизнь. Она отметила, что в ходе обследований ветврач сможет выявить скрытые патологии, наладить питание питомца.

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