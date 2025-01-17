Власти сообщили, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе снизилась

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе снизилась.

«Площадь возгорания значительно снизилась. Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации», — поделился глава региона.

До этого Бусаргин сообщал, что режим ЧС межмуниципального уровня ввели в Саратовской области после атаки беспилотников, в результате которой произошел пожар в городе Энгельсе.

По его словам, такое решение было принято на заседании оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Введение межмуниципального режима ЧС необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания, заявил глава области.

14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками, среди которых были UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый». Больше всего пострадала Саратовская область.

Ранее в Котовске после атаки БПЛА ввели режим ЧС.