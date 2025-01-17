Суд оставил в силе приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменений приговор Приморского краевого суда бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову по делу о передаче секретных данных иностранному государству. Об этом сообщает «Интерфакс».

В суде заявили, что приговор в отношении Шонова оставлен без изменений.

1 ноября 2024 года стало известно, что Приморский краевой суд приговорил бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова к 4 годам 10 месяцам колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Суд обязал американца выплатить штраф в размере 1 млн рублей, а также конфисковал у него более 400 тыс. рублей и гаджет, используемый для передачи секретных данных.

По данным ФСБ РФ, с сентября 2022 года до момента задержания в 2023 году Шонов за деньги собирал и передавал информацию о российской специальной военной операции на Украине сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвиду Бёрнстайну.

В сентябре 2023 года МИД РФ объявил персонами нон грата Силлина и Бёрнстайна.

Ранее гражданина Канады приговорили в Польше за якобы шпионаж в пользу России.