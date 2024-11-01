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Экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке отправили в колонию за шпионаж

Экс-сотрудник консульства США во Владивостоке Шонов осужден на 4 года 10 месяцев

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Freepik.com

Бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова приговорили к 4 голам 10 месяцев колонии по статье о сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Об этом сообщил Приморский краевой суд.

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

После отбывания лишения свободы Шонов подвергнется ограничению свободы на срок 1 год и 4 месяца. Суд также конфисковал у осужденного более 400 тыс. рублей и гаджет, используемый для передачи секретных данных.

В сентябре МИД РФ объявил персонами нон грата секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна из-за того, что они сотрудничали с информатором Вашингтона Робертом Шоновым. По данным ФСБ РФ, Шонов с сентября 2022 года за денежное вознаграждение выполнял задания дипломатов по сбору данных о ходе российской специальной военной операции на Украине, а также о ситуации с мобилизацией в армию в регионах РФ, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность граждан в преддверии выборов президента.

Ранее сообщалось, что крымчанин отправлял данные украинской разведке и попал в колонию на 16 лет за госизмену.

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