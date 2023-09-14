Двух дипломатов США высылают из России. Их обвинили в сборе данных об СВО

Первый и второй секретари посольства США в Москве объявлены persona non grata. Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД РФ и вручили ноту о несовместимости действий ее подчиненных с их дипломатическим статусом. В течение недели они должны покинуть Россию. Секретарей обвинили в связи с россиянином Робертом Шоновым, экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке, подозреваемым в сборе информации о мобилизации и ходе СВО.

Американского посла в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ и вручили ей ноту о несовместимости действий первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна с их дипломатическим статусом.

«Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты… Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым», — говорится в сообщении МИДа.

Силлин и Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи суток, они получили статус нежелательных лиц – persona non grata.

В МИД утверждают, что Шонов за материальное вознаграждение получал задание по нанесению ущерба нацбезопасности Российской Федерации.

«Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», — подчеркнули в ведомстве.

ФСБ ранее опубликовала видео с допросом экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, ставшего гражданином РФ. Он на кадрах признает вину в сборе данных о ходе СВО и мобилизации за вознаграждение по заданию Силлина и Бернстайна – сотрудников политотдела посольства США в Москве.

Шонов был обвинен в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ). Кроме того, спецслужба направила повестки в дипмиссию, чтобы допросить секретарей посольства, работавших с бывшим коллегой.

На фоне ухудшения двусторонних отношений РФ и США взаимно высылают десятки дипломатов. При этом 5 января 2023 года представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Америке находится больше российских дипломатов, чем американских – в России. Он также выразил надежду, что Москва будет действовать по принципу взаимности и сравняет количество сотрудников дипмиссий. Прайс добавил, что это не касается российской миссии при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вскоре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что паритета в численности дипломатов нет, и у Вашингтона «серьезная фора», соотношение «в пользу США».

«Потому что в общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США, и которые в прочих обстоятельствах не должны были засчитываться в эту паритетную численность. А они засчитываются. А это, между прочим, 140 человек», — сказал глава МИД РФ.

«Когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, не отправляли никого из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу или в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, мы стараемся быть серьезными людьми», — добавил российский министр.