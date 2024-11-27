Россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат

Жителя Тверской области подозревают в попытке фиктивно выдать дочь замуж за участника СВО. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел в городе Удомле. По версии правоохранителей, мужчина планировал получить 13 миллионов рублей, которые положены вдове в случае, если ее муж не вернется с фронта.

Чтобы воплотить план, он убедил мужчину без семьи, который был на 30 лет старше дочери подозреваемого, отправиться в зону спецоперации.

В какой-то момент все пошло не по плану, и россиянин не смог получить желаемое, поэтому он предложил правоохранителю взятку в размере двух миллионов рублей. Когда мужчина приехал в назначенное место для передачи денег, его задержали сотрудники ФСБ и Росгвардии.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела, одно из которых по статье о мошенничестве, другое – о взятке. Известно, что мужчина является предпринимателем.

Ранее стало известно, что участник СВО получал зарплату в 21 тысячу рублей ежемесячно.