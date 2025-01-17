Выросло число пострадавших в санатории на юге Красноярского края

Роспотребнадзор: число пострадавших в санатории Красноярского края выросло до 33

Число пострадавших при отравлении в санатории на юге Красноярского края увеличилось до 33, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все пострадавшие — взрослые.

Массовое отравление произошло в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Минусинского района Красноярского края. По предварительным данным региональной прокуратуры, пострадавшие употребляли еду в местной столовой. В санатории началась проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в учреждении.

До этого на базе отдыха «Сказка» в Омской области заразились кишечной инфекцией 35 человек. ТАСС писал, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников заведения был обнаружен норовирус.

Ранее в немецком городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в бассейне.