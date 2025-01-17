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В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли вещественные доказательства

MBN: в двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air нашли перья
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Kim Hong-Ji/Reuters

В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air нашли птичьи перья. Об этом сообщает телеканал MBN.

Уточняется, что фрагменты и целые птичьи перья были найдены в обоих подкрыльных двигателях пассажирского самолета. На основании этого телеканал делает вывод о том, что версия о врезавшихся в самолет птицах получила свое максимальное подтверждение.

Комитет по расследованию причин катастрофы также обратился за анализом к биологическому институту, который провел исследование 17 образцов, включая перья и пятна крови.

До этого стало известно, что оба черных ящика самолета Jeju Air перестали вести записи за четыре минуты до того, как судно врезалось в бетонное ограждение аэропорта 29 декабря.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Ранее полиция Южной Кореи провела обыски в компании Jeju Air.

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