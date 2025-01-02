Полиция Южной Кореи провела обыски в компании Jeju Air после крушения лайнера

«Рёнхап»: в Южной Корее провели обыски в компании Jeju Air

В Южной Корее полицейские провели обыски в компании Jeju Air и в международном аэропорту Муан в рамках расследования крушения лайнера. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным агентства, ордер на обыск был выдан по обвинению в профессиональной халатности.

«Полиция провинции Чоннам провела обыски и выемки в аэропорту на юго-западе Южной Кореи, в сеульском офисе авиакомпании Jeju Air и в муанском офисе Пусанского регионального управления авиации», — говорится в статье.

По данным полиции, в рамках работ были изъяты записи переговоров между диспетчерской вышкой и пилотом незадолго до крушения самолета.

До этого директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено.

Ранее в США указали на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной Корее.