Серийного зацепера ждет новое уголовное дело

Новое уголовное дело завели против совершеннолетнего мужчины, вовлекавшего подростков в «зацепинг». Об этом РИА Новости заявил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

«В ходе расследования было установлено, что в период времени с октября по ноябрь 2024 года Громов убедил несовершеннолетнюю девочку в безопасности зацепинга… Несовершеннолетняя забралась на крышу электропоезда «Ласточка», но в какой-то момент потеряла равновесие и упала, получив травмы, несовместимые с жизнью», — заявил Козлов.

Он уточнил, что основное дело, которое рассматривается против арестованного, было объединено с новым в единое производство.

До этого в подмосковном Фрязино несовершеннолетняя решила прокатиться на крыше электрички и получила удар током, девочка выжила, она госпитализирована.

Инцидент произошел вечером 10 января вблизи станции Фрязино.

Ранее десятилетний мальчик получил удар током, схватившись за декорацию в Петербурге.