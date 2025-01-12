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Школьница попала в больницу после удара током на крыше электрички в Подмосковье

В Подмосковье девочка выжила после удара током на крыше электрички
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Elena Mayorova/Global Look Press

В подмосковном Фрязино несовершеннолетняя решила прокатиться на крыше электрички и получила удар током, девочка выжила, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 10 января вблизи станции Фрязино. 15-летняя школьница забралась на крышу вагона электрички, где получила сильный удар током.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами она госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали.

Ранее десятилетний мальчик получил удар током, схватившись за декорацию в Петербурге.

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