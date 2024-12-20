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Десятилетний мальчик получил удар током, схватившись за декорацию в Петербурге

78.ru: в Петербурге ребенка, схватившегося за уличные декорации, ударило током
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге десятилетний мальчик схватился за уличную декорацию и получил удар током. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 декабря возле салона красоты, расположенного на улице Чайковского. Ребенок решил поиграть с декорациями, которые там стояли, и в ходе этих действий схватился за оголенный провод. Мальчика ударило током.

В результате пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него электротравму второй степени тяжести и ушиб спины. После оказания необходимой помощи мальчика вместе с матерью отпустили домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Петербурге два мальчика получили сильные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой. Старшего госпитализировали в ожоговое отделение, ему может потребоваться операция по пересадке кожи. Младший пострадавший проходит лечение дома.

Ранее на видео попало столкновение трамваев, из-за которого у людей выпали зубы в Петербурге.

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