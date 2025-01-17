Химик рассказал об угрозе посуды из хрусталя для здоровья

Посуда из хрусталя может стать опасной для человека, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Лентой.ру».

В хрустале содержится свинец, который, попадая в организм, может провоцировать анемию, почечную недостаточность, нарушения нервной системы и проблемы с репродуктивной функцией.

Длительное хранение или приготовление квашеных и маринованных продуктов в такой посуде может привести к постепенному накоплению этого вещества в организме. К примеру, квашеная капуста содержит молочную кислоту, которая вступает в реакцию со свинцом, ускоряя его переход в растворимое состояние. Аналогичная ситуация наблюдается и с маринадами, содержащими уксус или другие кислоты, рассказал Дорохов.

Для предотвращения рисков доцент кафедры неорганической химии призвал использовать для маринования и квашения овощей стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Ее он считает полностью безопасной для контакта с пищей.

В ноябре доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупреждал, что моющие средства с хлором и фосфатами опасны для здоровья.

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