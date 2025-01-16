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Второклассница потеряла зрение из-за неправильного питания

WOB: в Малайзии 2-классница потеряла зрение, потому что с рождения ела только наггетсы
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Второклассница из Малайзии потеряла зрение из-за неправильного питания, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, девочка полностью потеряла зрение после чрезмерного употребления обработанных пищевых продуктов, таких как наггетсы и сосиски. Об этом в соцсетях сообщила ее мать.

По словам женщины, дочь не ослепла после одного-двух приемов пищи, но ее рацион с самого рождения состоял исключительно из обработанных продуктов.

После медицинского обследования выяснилось, что причиной необратимой слепоты стал дефицит витамина А. Он играет ключевую роль в обмене веществ и здоровье зрения, как утверждают специалисты. Для поддержания его достаточного уровня в организме необходимо употреблять разнообразные продукты, включая зеленые овощи, фрукты, мясо и молочные изделия.

«Обработанная пища крайне вредна для здоровья и не содержит питательных веществ. Чем дольше она хранится и чем больше в ней добавок, тем она опаснее», — отмечают специалисты.

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