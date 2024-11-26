Россиян предупредили о самых опасных моющих средствах

При выборе моющих средств для ванн и унитазов потребителям стоит обращать внимание на состав моющих средств. Некоторые из них представляют угрозу для здоровья, так как могут содержать потенциально опасные химические вещества, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Одним из наиболее опасных веществ является хлор. Хлорсодержащие средства обладают мощными дезинфицирующими и отбеливающими свойствами, но испарения хлора могут вызывать раздражения кожи, глаз и дыхательных путей. Наибольшую опасность средства с хлором представляют для людей с заболеваниями органов дыхания и сердца, а также для тех, кто имеет дерматит или астму. Также стоит учитывать, что хлор может вступать в реакцию с другими химическими веществами, образуя токсичные продукты, влияющие на работу эндокринной и иммунной системы», — объяснил он.

Также стоит обратить внимание на фосфаты, которые часто используются в моющих средствах для усиления их очищающих свойств. Фосфаты вредны для окружающей среды, так как способствуют росту биологической продуктивности водоемов. Это приводит к ухудшению качества воды и гибели водных организмов.

«Не менее важно иметь в виду и то, что моющие средства влияют на технику. Некоторые агрессивные химические вещества повреждают поверхности ванн и унитазов, а также трубы и сантехнические устройства. Кислота, например, соляная, может вызывать коррозию металлов и разрушение пластиковых элементов, что в результате потребует замены оборудования и дорогостоящего ремонта», — отметил эксперт.

При использовании бытовых средств для чистки ванн и унитазов нужно всегда внимательно изучать инструкцию по применению, помнить о мерах безопасности и обязательно использовать перчатки для защиты кожи рук, резюмировал Дорохов.

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