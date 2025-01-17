Стрелков подал жалобу на приговор по делу о призыве к экстремизму

Стрелков обжаловал приговор по делу о призыве к экстремизму в Верховном суде

Осужденный за призывы к экстремистской деятельности Игорь Стрелков (Гиркин) подал жалобу на свой приговор в Верховный суд. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что жалоба поступила на вынесенный в первой инстанции приговор и на решения последующих инстанций.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что был дружен со Стрелковым и считает его мужественным человеком.

При этом он считает, что у экс-министра ДНР довольно тяжелый характер, а в колонию он попал «благодаря своему языку».

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, когда могут рассмотреть вопрос о смягчении приговора Стрелкову.