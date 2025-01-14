Командир «Ахмата» рассказал о взаимоотношениях с Игорем Стрелковым

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что был дружен с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) и считает его мужественным человеком. Об этом военный рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, когда-то он вместе со Стрелковым воевал против террористов в Чечне и уже тогда успел оценить то, что Гиркин «вел себя по-мужски».

«Игорь Стрелков — это когда-то мой друг», — заявил командир «Ахмата».

При этом он считает, что у экс-министра ДНР довольно тяжелый характер, а в колонию он попал «благодаря своему языку».

Стрелков был задержан в июле прошлого года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, когда могут рассмотреть вопрос о смягчении приговора Стрелкову.