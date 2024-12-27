Стало известно, когда могут рассмотреть вопрос о смягчении приговора Стрелкову

Ходатайство о замене срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное осужденным по делу о публичных призывах к экстремизму бывшим министром обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым (Гиркиным), могут рассмотреть в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что дело будет рассмотрено Кирово-Чепецким районным судом Кировской области 22 января следующего года.

«Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 (по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — сказала собеседница агентства.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), которого осудили на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности, подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. В случае, если суд согласится пойти навстречу осужденному, то Стрелков выйдет на свободу и будет находиться под надзором правоохранительных органов. Как Стрелков пытается выйти по УДО – в материале «Газеты.Ru».

Стрелков был задержан в июле прошлого года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма. Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Стрелков отказался просить Путина о помиловании.