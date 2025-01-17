В Совфеде предложили заблокировать «Игру в кальмара»

Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал «Игра в кальмара». С таким предложением она выступила в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, сериал содержит «неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни».

«Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя», — сказала она, высказав мнение, что эта мера позволит оградить детей «от виртуальной реальности», где «жестокость является нормой и формой развлечения».

По словам сенатора, «Игра в кальмара» заполонила все пространство соцсетей, хотя официально не показывается.

Демонстрируемое в сериале, добавила она, может «способствовать неправильному восприятию моральной картины мира у детей».

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов утверждал, что родители, которые покупают детям костюмы персонажей из южнокорейского сериала, являются участниками деструктивной идеологии и экстремистами.

Ранее Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства.