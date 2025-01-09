Депутат назвал купивших детям костюмы из «Игры в кальмара» родителей экстремистами

Родители, которые покупают детям костюмы из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», являются участниками деструктивной идеологии и экстремистами. Об этом в интервью Life.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Вместо того чтобы объяснить ребенку, что насилие — это не норма, они покупают костюмы <...> и оружие, тем самым легитимизируя жестокость. Это не просто ошибка воспитания — это прямое нарушение моральных и этических норм, которые должны быть основой любого здорового общества», — заявил он.

По словам депутата, родители, которые содействуют подобным увлечениям детей, должны быть привлечены к ответственности. Иванов подчеркнул, что дети должны расти в мире, где жестокость не может быть нормой. Политик отметил, что сериал наносит вред детской психике.

До этого детский психолог Илья Слободчиков предупредил, что перевоплощение детей в персонажей из «Игры в кальмара» может закончиться «недобрым образом». По его словам, образ охранников из сериала стал самым популярным детским образом на новогодних елках.

Ранее стало известно, что акции снявшей «Игру в кальмара» компании упали на 30% из-за второго сезона.