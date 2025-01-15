Названы самые высокооплачиваемые профессии

«Зарплата.ру»: профессией с окладом до 800 тысяч рублей оказался техдиректор

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались технический и генеральный директор, начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».

Аналитики сервиса проанализировали вакансии и составили список предложений о работе с ежемесячными зарплатами от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Наибольшую зарплату обещают техническому директору в производственной компании. Успешному кандидату работодатель готов платить каждый месяц оклад в размере до 800 тысяч рублей. Ему предстоит руководить техническим департаментом, в который входят отделы разработок, программного обеспечения и другие отделения.

На втором месте вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем с зарплатой в 700 тысяч рублей. На этой должности предстоит управлять операционной деятельностью компании, а также анализировать рынок и конкурентов. В топ-3 входит позиция начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с окладом до 630 тысяч рублей. Основные задачи такого специалиста — это организация и координация взаимодействия предприятия с аптечными сетями, участие в разработке годового бизнес-плана.

Во вторник RT написал, что российские аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. Максимум работодатели предлагают 250 тысяч рублей в месяц. На первом месте рейтинга оказалась вакансия врача общей практики для многопрофильной московской клиники (250 тысяч рублей).

Ранее финансист рассказал, как просить о прибавке к зарплате.