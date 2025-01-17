Россиянина, пытавшегося сбежать в Словакию, задержали на Украине

Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщила в госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился на Украине, решил искать «лучшей жизни» в ЕС и пересечь границу со Словакией — также незаконно», — говорится в сообщении.

По данным службы, мужчина «выпил бутылку водки для храбрости», после чего заблудился в приграничном селе, где потерял все вещи и был избит местными жителями.

В итоге россиянина задержали в 50 метрах от границы. В отношении него составили материалы об административном правонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении его из страны.

7 января сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. За попытку незаконного пресечения границы ему выписали административный протокол.

Ранее украинцы нелегально пересекли границу, оказались в Румынии и сняли видео.