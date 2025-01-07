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На Украине задержали мужчину, пытавшегося уплыть в Молдавию на надувной лодке

В Одесской области задержали мужчину за попытку сбежать в Молдавию
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Госпогранслужба Украины

В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала мужчину, который пытался сбежать в Молдавию на надувной лодке. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«Охранники госрубежа Подольского пограничного отряда во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанным оказался местный житель, который с помощью надувного каяка и весла, решил пересечь водную преграду. За попытку незаконного пресечения границы ему выписали административный протокол.

В ноябре пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке через реку Тису. Как сообщили в Государственной пограничной службе страны, за такой способ переправки мужчины заплатили организаторам переправы от $8 до $11 тыс. за каждого. Однако о том, каким именно способом их будут вывозить из страны, они узнали уже после того, как заплатили. До этого им пообещали «комфортный» способ.

Ранее украинский блогер заявил, что его похитили сотрудники ТЦК.

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