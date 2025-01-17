Россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть в феврале

В феврале дешевле всего можно отдохнуть в Пскове и Минске

Самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 000 рублей на человека, а гостиницу в древнем городе можно забронировать за 2 000 рублей в сутки.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также довольно выгодным получится отдых в Архангельске (6 000 рублей за билет и 2 500 за ночь в отеле) и Казани (7 000 + 3 500 рублей).

Кроме того, в список недорогих путешествий вошли Ярославль (туда в феврале можно улететь за 7 200 рублей, а остановиться в гостинице — за 2 500 рублей), Иваново (7 500 рублей за билет, 2 500 рублей за номер), Чебоксары (7 700 + 2 500 рублей), Махачкала (7 900 + 3 000 рублей), Вологда (8 000 + 2 300 рублей), Киров (8 100 + 2 300 рублей) и Калининград (8 200 + 3 000 рублей).

Одно из наиболее доступных зарубежных путешествий в феврале можно запланировать в Белоруссию: перелет в Минск стоит около 10 000 рублей в одну сторону, а гостиница — 4 000 рублей за ночь. Следом идет Ереван: средняя стоимость билета в столицу Армении составляет 11 000 рублей, а жилье там можно найти за 2 500 рублей в сутки. Примерно такой же бюджет можно заложить на отдых в Стамбуле: долететь получится за 11 500 рублей, а ночь в отеле обойдется в 3 500 рублей.

В топ-10 выгодных направлений февраля также попали Самарканд (перелет — 12 500 рублей, номер — 3 800 рублей в сутки), Тбилиси (12 700 + 2 500 рублей), Ташкент (13 600 + 3 200 рублей), Анталья (14 000 + 4 000 рублей), Астана (14 300 + 3 500 рублей), Баку (15 400 + 2 500 рублей) и Бишкек (16 000 + 3 700 рублей).

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