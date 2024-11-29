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Посольство РФ в Аргентине отреагировало на инцидент с круизным лайнером

Посольство России в Аргентине вышло на связь с организатором круиза в Антарктиду

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Посольство России в Аргентине вышло на связь с организатором круиза в Антарктиду, прервавшего маршрут из-за поломки двигателя судна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство в курсе происшествия. Вышли на связь с компанией, которая отвечает за организацию круиза, а также с находящимися на борту российскими гражданами», — заявили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что сейчас разбираются с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку. Для помощи в урегулировании конфликта дипломаты подключили контакты в провинции Огненная земля (самая южная провинция Аргентины. — «Газета.Ru»), где ожидают прибытия лайнера 1 декабря.

29 ноября Telegram-канал Mash писал, что россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктиду. По данным канала, 170 отдыхающих начали свой круиз на судне SH Diana еще 13 ноября в Кейптауне. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в японском порту Йокогама.

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