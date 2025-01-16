Стало известно, сколько людей объявили в розыск после беспорядков в Махачкале

СК РФ: семь человек объявили в розыск по делу о беспорядках в Махачкале

Семь человек были объявлены в розыск в рамках уголовного дела о беспорядках в аэропорту в городе Махачкале, произошедших в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

«В розыск объявлены семь лиц, в том числе три организатора преступления», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, к текущему моменту следователи собрали достаточную доказательную базу о причастности 142 граждан к беспорядкам в Махачкале. При этом специалисты уже завершили предварительное расследование в отношении 135 из них.

«28 уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в публикации.

Также в пресс-службе рассказали, что 16 января текущего года суд в Ставропольском крае вынес приговоры пяти фигурантам уголовного дела. Мужчинам назначили наказания в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет, признав их виновными в участии в беспорядках в аэропорту и неисполнении требований транспортной безопасности.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива, люди оказались недовольны этим фактом из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Десятки человек зашли на территорию воздушной гавани, выйдя на взлетно-посадочную полосу. Впоследствии их вытеснили сотрудники правоохранительных органов, при этом травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили подписать контракты с российским министерством обороны.