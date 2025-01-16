Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько людей объявили в розыск после беспорядков в Махачкале

СК РФ: семь человек объявили в розыск по делу о беспорядках в Махачкале
close
Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН»

Семь человек были объявлены в розыск в рамках уголовного дела о беспорядках в аэропорту в городе Махачкале, произошедших в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

«В розыск объявлены семь лиц, в том числе три организатора преступления», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, к текущему моменту следователи собрали достаточную доказательную базу о причастности 142 граждан к беспорядкам в Махачкале. При этом специалисты уже завершили предварительное расследование в отношении 135 из них.

«28 уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в публикации.

Также в пресс-службе рассказали, что 16 января текущего года суд в Ставропольском крае вынес приговоры пяти фигурантам уголовного дела. Мужчинам назначили наказания в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет, признав их виновными в участии в беспорядках в аэропорту и неисполнении требований транспортной безопасности.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива, люди оказались недовольны этим фактом из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Десятки человек зашли на территорию воздушной гавани, выйдя на взлетно-посадочную полосу. Впоследствии их вытеснили сотрудники правоохранительных органов, при этом травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили подписать контракты с российским министерством обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами