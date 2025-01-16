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В Москве пьяная мать уснула в подъезде рядом со своим младенцем

В Москве в подъезде нашли младенца рядом со спящей пьяной матерью
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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве в подъезде жилого дома обнаружили младенца и его мать. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел на 13-й Парковой улице. По данным ведомства, ребенок лежал рядом с родительницей 1997 года рождения. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и в момент, когда ее заметили, спала.

Сына женщины направили в больницу, о каких-либо травмах или его состоянии не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они привлекут мать к ответственности. Эти процессы, а также жизнеустройство младенца находятся на контроле у прокуратуры.

До этого в Подмосковье женщина обратилась в полицию и рассказала об истязании детей со стороны бывшего супруга, который был священником. Всего в семье было пять детей, всех их мужчина бил ремнем, палками и руками, таким образом якобы воспитывая их.

Ранее в Иркутской области возбудили дело в отношении бабушки, которая избивала внука.

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