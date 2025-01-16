Бывшего священника из Подмосковья обвинили в истязании пятерых детей

Бывшего священника из Подмосковья обвинили в многолетних издевательствах над пятью детьми, пишет mk.ru.

На днях жительница одного из городов на юге Московской области обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила своего бывшего мужа в многолетних издевательствах над их детьми. Оказалось, что мужчина, бывший клирик, девять лет назад уволенный из храма за халатное отношение к службе, начал истязать детей еще в 2012 году. В тот момент в семье подрастало уже четверо отпрысков, самому старшему из которых было шесть лет, затем родился еще один ребенок. Многодетный отец избивал двух дочерей и трех сыновей ремнем и палками, а также руками и ногами, считая, что таким образом, воспитывает их.

Недавно мать пострадавших оформила развод, но мужчина попытался забрать себе 12-летнего сына. Узнав от старшей дочери, что все эти годы отец жестоко обращался с ее братьями и сестрами, экс-супруга решила добиться для бывшего мужа наказания. Она призналась, что долгое время пыталась игнорировать его странности и неадекватное поведение. После увольнения главы семейства из церкви, женщина, имеющая медицинское образование, работала на трех работах, чтобы обеспечивать всю семью.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело, он задержан.

Ранее в Воронежской области отец избивал детей из-за съеденных конфет.