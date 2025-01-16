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Два населенных пункта Белгородской области подверглись ударам беспилотников ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали дронами хутор Плотвянка и село Архангельское
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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, два украинских беспилотника атаковали хутор Плотвянка Волоконовского района. Один FPV-дрон упал вблизи припаркованного легкового автомобиля, в результате чего было разбито заднее стекло транспортного средства. Второй дрон атаковал частный дом, что привело к повреждению окон, кровли и навеса.

В селе Архангельское Шебекинского городского округа БПЛА упал на территории одного из сельхозпредприятий, вызвав пожар на складе.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гладков.

Днем 16 января в небе над Белгородом и Белгородским районом были уничтожены несколько воздушных целей, выпущенных украинскими войсками. По словам Гладкова, в результате атаки ранения получил один мирный житель — у него диагностировали травмы головы и предплечья.

Также в четверг губернатор сообщил, что мужчина пострадал в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Беловское Белгородской области. По словам Гладков, у местного жителя диагностировали множественные осколочные ранения. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее женщина пострадала при обстреле ВСУ села Отрадное в Белгородской области.

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