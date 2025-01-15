Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Отрадное Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дрона женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. В настоящее время ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава приграничного региона добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки ранения получили женщина и ее годовалый ребенок. Их госпитализировали.

Губернатор также заявил, что еще одна женщина с минно-взрывной травмой обратилась за помощью самостоятельно. Она пострадала при атаке беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

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