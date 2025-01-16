Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские журналисты одурачили телефонного мошенника с Украины

Российские журналисты вынудили мошенника с Украины признать Крым частью РФ
close
Depositphotos

Телефонный мошенник с Украины позвонил журналисту российского СМИ и в ходе беседы был вынужден признать, что Крым является частью России. О произошедшем сообщил Telegram-канал «ЧП/Крым», опубликовав аудиозапись разговора.

Известно, что злоумышленник совершил звонок с турецкого номера, он представился сотрудником «одного из крупных московских операторов». Мужчина сообщил репортеру, что тому якобы необходимо продлить «договор на номер». Журналист сначала подыграл, согласившись на «продление» сроком на пять лет, потом он спросил, почему звонок от «московского оператора» ему поступил из Турции.

В ответ мошенник сказал, что не он «выбирает номер». В этот момент к разговору присоединились и другие сотрудники редакции СМИ. Они задали вопросы о том, не находится ли кол-центр «на дизельном генераторе в Днепре» и не прилетала ли туда ракета.

Злоумышленник попытался сделать вид, что он якобы находится в Москве. Его, шутя, спросили, разве есть на Украине Москва. Далее на вопрос журналистов «Крым чей?» собеседник ответил, что полуостров «московский». После этих слов редакция зааплодировала.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами