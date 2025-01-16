Российские журналисты одурачили телефонного мошенника с Украины

Телефонный мошенник с Украины позвонил журналисту российского СМИ и в ходе беседы был вынужден признать, что Крым является частью России. О произошедшем сообщил Telegram-канал «ЧП/Крым», опубликовав аудиозапись разговора.

Известно, что злоумышленник совершил звонок с турецкого номера, он представился сотрудником «одного из крупных московских операторов». Мужчина сообщил репортеру, что тому якобы необходимо продлить «договор на номер». Журналист сначала подыграл, согласившись на «продление» сроком на пять лет, потом он спросил, почему звонок от «московского оператора» ему поступил из Турции.

В ответ мошенник сказал, что не он «выбирает номер». В этот момент к разговору присоединились и другие сотрудники редакции СМИ. Они задали вопросы о том, не находится ли кол-центр «на дизельном генераторе в Днепре» и не прилетала ли туда ракета.

Злоумышленник попытался сделать вид, что он якобы находится в Москве. Его, шутя, спросили, разве есть на Украине Москва. Далее на вопрос журналистов «Крым чей?» собеседник ответил, что полуостров «московский». После этих слов редакция зааплодировала.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.