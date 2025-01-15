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Московский подросток оформил кредит на мать, пока она спала

В Москве юноша взял у спящей матери отпечатки и оформил на нее кредит
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

В Москве молодой человек испугался за мать и стал жертвой мошенников. Об этом сообщают «Известия».

Неизвестные связались с 17-летним юношей и предложили получить полис ОМС. Подросток продиктовал свои данные и позже получил сообщение о входе в его личный кабинет на «Госуслугах».

В дальнейшем аферисты представлялись сотрудниками разных организаций. Один из них сообщил, что у матери школьника могут возникнуть проблемы с законом, так как с ее счета кто-то отправил деньги на счет, открытый в Киеве.

Еще один мошенник посоветовал подростку «убрать след этого перевода. Для этого молодой человек оформил с телефона родительницы кредит на максимальную сумму и перевел ее на «безопасный счет». Займ он получил воспользовавшись отпечатком пальца спящей матери.

После того, как юноша отправил деньги на указанные неизвестным реквизиты, мошенники перестали выходить на связь. Всего молодой человек отдал аферистам 100 тысяч рублей.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее девушка с сайта знакомств помогла аферистам украсть у россиянина четыре миллиона рублей.

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