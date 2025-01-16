Стало известно, сколько россияне потратили на еду в праздники

Почти треть опрошенных россиян — 30% — потратили на еду и напитки от 10 до 15 тыс. рублей за все новогодние каникулы, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Пакет» от Х5 и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Исследование имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

23% израсходовали от 5 до 10 тыс. рублей, 15% — от 15 до 20 тыс. рублей, 13% — до 5 тыс. рублей, 10% — от 20 до 30 тыс. рублей, а 9% — более 30 тыс. рублей.

Чаще всего россияне выбирали домашние застолья и самостоятельное приготовление еды во время новогодних праздников — 47% респондентов питались только дома. Однако не менее популярны и походы в кафе и рестораны — 46% опрошенных в зависимости от настроения готовили сами или же ходили в заведения.

По данным «Чек Индекса», во время праздничных каникул россияне активнее тратились как в сфере общепита, так и в продуктовых магазинах. Драйверами увеличения розничных продаж остались траты в регионах, в том числе в небольших городах и населенных пунктах, как результат общего подъема уровня потребления в стране. Средний чек в продуктовом магазине в период с 1 по 8 января 2025 года составил 809 рублей, что на 7% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Число покупок выросло на 4% за год. В топе категорий покупок (без учета алкоголя и табачных изделий) оказались яйца, бананы, хлеб, огурцы, томаты, морковь, яблоки, картофель и сахар.

Большинство опрошенных россиян — 78% — переедали в новогодние праздники. Примерно половина из них отметила значительное увеличение количества потребляемой еды, еще половина — незначительное. При этом более трети опрошенных россиян (36%) не удавалось соблюдать здоровое питание на протяжении большей части праздников, а почти треть (30%) позволила себе отойти от правильных принципов питания только непосредственно в новогоднюю ночь. Четверть опрошенных описывает питание на каникулах как абсолютно хаотичное, и только каждый десятый россиянин — как абсолютно здоровое.

Более половины респондентов (59%) связали нарушения привычного пищевого поведения с большим количеством застолий с друзьями и близкими, а 38% считают причиной скуку, отсутствие дел и свободное время. Практически треть опрошенных (29%) отметили, что после новогодней ночи тяжело вернуться обратно к режиму, а почти четверть (23%) заметили, что алкоголь стал причиной увеличения аппетита.

Исследование было проведено в январе.

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