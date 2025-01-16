В Томской области из-за теплой погоды клещ проснулся и укусил мальчика

В Томской области медики спасли пятилетнего ребенка, которого укусил клещ. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Инцидент произошел 10 января. Мальчику оказали всю необходимую помощь, родители сдали клеща на исследование.

«Инфекций у паукообразного не обнаружено. Однако ребенок пока находится под медицинским наблюдением», – поделились в ведомстве.

Причиной такого поведения клеща стала аномально теплая погода. Как правило, эти паукообразные исчезают после снегопадов и появляются при первых плюсовых температурах, в текущем году зимой наблюдается теплая погода.

До этого в Зеленограде ветеринары оказали помощь кролику по кличке Мася, у которого в ушах нашли клещей. Они вызывали у животного боль и дискомфорт, из-за чего питомец часто расчесывал уши, а это приводило к новым ранам и воспалениям.

Кролику сделали все необходимые процедуры, спустя неделю животное вылечили.

Ранее ученые выяснили, что кожные клещи не способны вызывать прыщи.