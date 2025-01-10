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Юрист раскрыл, какой штраф может грозить дачнику за неосвоение участка

Юрист Маковеев: за неосвоение дачного участка грозит штраф от 20 тысяч рублей
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Shutterstock/FOTOGRIN

Россиянам, не использующим земельные участки по назначению, может грозить штраф в размере 1-1,5% от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил адвокат по земельным делам Сергей Маковеев. Если кадастровая стоимость земли не определена, по его словам, штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей.

«Судя по закону, речь идет о том, чтобы на участке не было сорняков, каких-либо зарослей или мусорных свалок. Это касается владельцев садоводческих участков. Если участок предназначен для ИЖС, то здесь предполагается не только строительство дома, но и каких-то хозяйственных построек», — указал Маковеев.

Как будет действовать закон в реальности, будет видно, когда появится правоприменительная практика, добавил он.

1 марта в России вступит в силу закон, согласно которому неиспользованные дачные участки могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру, если земля не будет использоваться три года. При этом сначала собственнику выдадут предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода дачник не исправит ситуацию, то Росреестр может обратиться в суд для изъятия земли. За что участок могут признать заброшенным — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России упростили обмен муниципальных участков на частные.

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