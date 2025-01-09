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В Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками

В Москве подростки бросили петарду в окно пенсионерке, женщина получила ожоги
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Москве подростки бросили в окно пенсионерке петарду, сообщает «Москвач».

По данным Telegram-канала, от хулиганской выходки несовершеннолетних пострадала жительница дома на Профсоюзной улице. 3 января неизвестные закинули ей в окно зажженное пиротехническое изделие, от чего в комнате начался пожар.

64-летняя женщина попыталась сама потушить горящую штору и получила термические ожоги лица и рук. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Злоумышленников разыскивают.

Сегодня стало известно, что 6 января в Сочи восьмилетнему мальчику оторвало два пальца из-за взрыва петарды. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо. Сейчас врачи одной из краевых больниц оказывают пострадавшему помощь.

Ранее на Урале подростки ограбили ларек с пиротехникой и избили прохожего.

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