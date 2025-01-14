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Россиянин выстрелил петардой в лицо сыну-школьнику

На Камчатке мужчина запустил петардой в лицо сыну-школьнику
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке празднование Старого Нового года для 12-летнего мальчика в кругу семьи закончилось обращением за медицинской помощью. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК России.

Инцидент произошел 12 января в поселке Раздольный Елизовского района. По информации следствия, мужчина выстрелил петардой в сторону сына-школьника и случайно попал ему пиротехникой в лицо. Мальчик получил травму носа. Его здоровью ничто не угрожает.

Также правоохранители взяли на контроль еще один случай неосторожного обращения с петардами. 10 января десятилетний житель Петропавловска-Камчатского поджег порох в пиротехнике и получил ожоги лица и кисти.

До этого в Петербурге подросток получил ожог глаз из-за взрыва самодельной петарды.

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