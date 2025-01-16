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В Казани отчим изнасиловал падчерицу, у нее начались проблемы с психикой

В Казани судимого мужчину задержали за изнасилование 12-летней падчерицы
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Казани мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней дочери возлюбленной. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в начале сентября прошлого года, но сейчас выяснились подробности, связанные с произошедшим. По данным издания, 43-летний подозреваемый надругался над приемной дочерью. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Действия мужчины серьезно повлияли на психику ребенка, ему необходимо лечение и восстановление. После того как об этом стало известно, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает издание, фигурант ранее уже был судим, работает дальнобойщиком.

До этого в Ижевске мужчину задержали за действия сексуального характера в отношении родной дочери. По версии следствия, такие случаи происходили в период с 2013 по 2016 год. Неизвестно, сколько лет было девочке, но известно, что она несовершеннолетняя.

Ранее в Подмосковье сирийского бизнесмена задержали после родов его 15-летней жены.

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