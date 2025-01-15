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Житель Ижевска в течение нескольких лет насиловал родную дочь

В Ижевске мужчину арестовали за изнасилование дочери
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Pixabay

В Удмуртии 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после изнасилования родной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, житель Ижевска в период с 2013 по 2016 год отец неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. Возраст ребенка не уточняется, но известно, что она была несовершеннолетней.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следователь просил суд о заключении фигуранта под стражу, сам подозреваемый с этим согласился.

Суд отправил мужчину под арест на два месяца. За преступление фигурант может получить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина надругался над девятилетней девочкой и ее подругой. Дети пришли к нему в квартиру, где подозреваемый изнасиловал обеих. Одна из школьниц рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Мужчину задержали.

Ранее в Бурятии пьяный мужчина изнасиловал ожидавшую такси незнакомку.

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