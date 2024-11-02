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В Москве спасли кролика с огромными ушными клещами

Ветеринары в Москве спасли кролика с огромными ушными клещами

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ГБУ «Мосветобъединение»

Специалисты из Зеленоградской государственной ветклиники спасли кролика по кличке Мася, который страдал тяжелой и необычной формой отодектоза, вызванного ушным клещом. Об этом »Москве 24» рассказали в Госветслужбе столицы.

В ведомстве уточнили, что клещи почти полностью поразили уши животного и выросли до размеров, когда их можно было разглядеть без микроскопа. Паразиты вызывали у питомца боль и дискомфорт, из-за чего он расчесывал уши.

«Раны и воспаления от расчесывания еще больше осложняют заболевание. Запущенный воспалительный процесс может перейти на зону среднего уха или в мозговые оболочки», — говорится в сообщении.

Ратолог Надежда Кузина очистила уши кролика от корок и загрязнений, после чего обрабатывала их специальным лосьоном и каплями от паразитов. Через неделю уши Маси вновь стали здоровыми.

Ветеринары из Красногвардейской государственной ветклиники до этого провели операцию собаке, которая получила травму глаза, когда залезла под старый припаркованный автомобиль. У нее диагностировали химический ожог роговицы.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможности вызова ветеринара на дом.

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