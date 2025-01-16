В Красноярске мальчик упал с высоты на занятии и не выжил

В Красноярске ребенок сорвался с шестиметровой высоты на секции

В Красноярске 11-летний школьник сорвался с каната во время секции по спортивному туризму, его не спасли. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в гимназии №13. По предварительным данным, мальчик забрался на высоту шесть метров, но в какой-то момент сам случайно отстегнул страховку и упал.

«Известно, что ребенок занимался в секции около двух лет. Занятия включены в план работы образовательного учреждения и проходили под руководством тренера, который состоит в штате школы», – поделились в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования к безопасности школьников на занятии. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Уссурийске 14-летняя девочка упала с заброшенной постройки. Вместе с друзьями школьница находилась на крыше, но ветхая конструкция обвалилась, и ребенок пролетел два этажа. В результате пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее женщина сорвалась с 33-го этажа, пытаясь забраться в туалет через окно.