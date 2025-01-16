Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мальчик упал с высоты на занятии и не выжил

В Красноярске ребенок сорвался с шестиметровой высоты на секции

В Красноярске 11-летний школьник сорвался с каната во время секции по спортивному туризму, его не спасли. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в гимназии №13. По предварительным данным, мальчик забрался на высоту шесть метров, но в какой-то момент сам случайно отстегнул страховку и упал.

«Известно, что ребенок занимался в секции около двух лет. Занятия включены в план работы образовательного учреждения и проходили под руководством тренера, который состоит в штате школы», – поделились в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования к безопасности школьников на занятии. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Уссурийске 14-летняя девочка упала с заброшенной постройки. Вместе с друзьями школьница находилась на крыше, но ветхая конструкция обвалилась, и ребенок пролетел два этажа. В результате пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее женщина сорвалась с 33-го этажа, пытаясь забраться в туалет через окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами