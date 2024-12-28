Женщина сорвалась с 33-го этажа, пытаясь забраться в туалет через окно

BHonline: в Малайзии женщина упала с 33-го этажа, пытаясь попасть в туалет через окно

В Малайзии женщина сорвалась с 33-го этажа, пытаясь забраться через окно в туалет из-за поломанной двери, пишет портал BHonline. Предполагается, что девушка поскользнулась, пытаясь выйти через окно туалета, дверь которого была повреждена.

Женщину обнаружил другой житель дома, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Вместе с полицейскими приехали и медики, которым, к сожалению, не удалось спасти малазийку из-за тяжести ее травм.

В полиции считают, что женщина поскользнулась, пытаясь попасть в туалет через окно, потому что не могла открыть дверь из-за сломанного замка.

«Предположительно, потерпевшая поскользнулась с 33-го этажа, пробираясь через окно туалета», — говорится в заявлении.

Ранее инвалиду пришлось ползти до туалета на борту из-за запрета на перевозку коляски в самолете.