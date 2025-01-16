Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Северная Корея открыла границы для иностранных туристов

КНДР открыла особую экономическую зону «Расон» для иностранных туристов
close
Thomas Eriksson/ZUMAPRESS/Global Look Press

Северная Корея официально открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов. Об этом сообщает китайский туристический оператор Young Pioneer Tours.

Отмечается, что свободная экономическая зона официально открыта для посещения иностранцами и туда можно забронировать тур. Ожидается, что китайские туристы станут первыми, посетившими территорию.

В конце декабря текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости развивать туризм в стране, сделав индустрию одним из двигателей экономического роста. Свое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в туристический город Мёнсасимни на восточном побережье КНДР. Он выразил удовлетворение обустройством туристических баз и отметил, что город сможет не только принимать обычных туристов, но и проводить политические и культурные мероприятия государственного масштаба.

26 декабря стало известно, что Россия и Корейская народная демократическая республика ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут завозить северокорейский алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами