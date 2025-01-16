Северная Корея открыла границы для иностранных туристов

Северная Корея официально открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов. Об этом сообщает китайский туристический оператор Young Pioneer Tours.

Отмечается, что свободная экономическая зона официально открыта для посещения иностранцами и туда можно забронировать тур. Ожидается, что китайские туристы станут первыми, посетившими территорию.

В конце декабря текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости развивать туризм в стране, сделав индустрию одним из двигателей экономического роста. Свое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в туристический город Мёнсасимни на восточном побережье КНДР. Он выразил удовлетворение обустройством туристических баз и отметил, что город сможет не только принимать обычных туристов, но и проводить политические и культурные мероприятия государственного масштаба.

26 декабря стало известно, что Россия и Корейская народная демократическая республика ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут завозить северокорейский алкоголь.