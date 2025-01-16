Традиционные катания на стиральных тазах закончились для россиянки операцией

В Татарстане девушка скатилась с горки на тазу и оказалась на операционном столе

В Татарстане катание с горки на стиральных тазах закончилось для 25-летней девушки госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы в Казани.

По словам пациентки, она с семьей ежегодно устраивает катания на тазах в зимние праздники и до этого года обходилось без травм. В этот раз, скатываясь на тазу с ледяной горы, девушка подпрыгнула на трамплине и неудачно приземлилась на попу.

Медики диагностировали ей компрессионный перелом позвоночника, консервативным лечением обойтись не удалось, пациентке потребовалась операция.

«9 января ее прооперировали, установили металлические конструкции в позвоночник», — рассказали врачи.

Сейчас пациентка уже ходит, и в ближайшее время ее выпишут домой.

До этого в Башкирии молодой человек разбился, катаясь на прицепленном к авто тюбинге.

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