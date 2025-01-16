Традиционные катания на стиральных тазах закончились для россиянки операцией

В Татарстане катание с горки на стиральных тазах закончилось для 25-летней девушки госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы в Казани.
По словам пациентки, она с семьей ежегодно устраивает катания на тазах в зимние праздники и до этого года обходилось без травм. В этот раз, скатываясь на тазу с ледяной горы, девушка подпрыгнула на трамплине и неудачно приземлилась на попу.
Медики диагностировали ей компрессионный перелом позвоночника, консервативным лечением обойтись не удалось, пациентке потребовалась операция.
«9 января ее прооперировали, установили металлические конструкции в позвоночник», — рассказали врачи.
Сейчас пациентка уже ходит, и в ближайшее время ее выпишут домой.
До этого в Башкирии молодой человек разбился, катаясь на прицепленном к авто тюбинге.
Ранее врач рассказал, как избежать травм при катании на тюбингах.